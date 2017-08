7/08/2017 09:50 - Modificado em 7/08/2017 09:50

O norte-americano Justin Gatlin venceu a prova dos 100 metros dos Mundiais de atletismo, em Londres. No final, o norte-americano ajoelhou-se, rendindo ao homem mais rápido de sempre que vai agora terminar a carreira.

O resultado frustrou a despedida do astro, que correu a prova pela última vez e ficou apenas com a medalha de bronze, atrás ainda de Christian Coleman, também dos Estados Unidos, que chegou em segundo.

Gatlin registou 9.92 segundos, o seu compatriota Christian Coleman (9,94) ficou com o segundo lugar, enquanto Bolt (9,95) teve de contentar-se com o terceiro.

O vencedor, que já cumpriu suspensão de quatro anos por «doping», repetiu o título conquistado em 2005, mas fez questão de se ajoelhar perante Usain Bolt no final da corrida.

Fonte: Abola

[Fotos: Reuters]