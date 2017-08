Rua de Orta : Provável agressor sexual de uma idosa de 87 anos já está em prisão preventiva

7/08/2017 04:07 - Modificado em 7/08/2017 04:07

A Policia Nacional da Cidade da Ribeira Grande, em Santo Antão, deteve um homem com cerca 40 anos suspeito de ser o atacante sexual que abusou de uma idosa de 87 anos, na Rua de Orta.

As investigações por parte da Policia Nacional ao caso foram rápidas e eficazes e o suposto autor do acto a idosa já foi presente ao tribunal onde foi-lhe decretado prisão preventiva. O caso deu-se na madrugada de terça-feira, 01 de Agosto, com a idosa a ser abusada sexualmente de tal forma que foi conduzida hospital regional João Morais.

Segundo uma vizinha, a idosa e sua filha, que sofrem de perturbações mentais , vem sendo violadas com alguma assiduidade e os agressores contam com a ajuda de um beco escuro por onde escapam sem serem reconhecidos pelos vizinhos quando estes se dão conta dos abusos.