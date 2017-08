TACV : Ministro das Finanças diz que há riscos mas o governo vai apresentar um boa solução

O ministro das Finanças, Olavo Correia, garantiu, na Ribeira Grande de Santiago, que o problema da privatização dos Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) vai ser resolvido durante este mês de Agosto.

“Estamos a trabalhar com sentido de responsabilidade, a mobilizar as parcerias necessárias, a criar o quadro legal para o efeito e na altura própria, com devido sentido de urgência apresentaremos ao país uma boa solução”, esclareceu Olavo Correia.

O objectivo, segundo o governante, é fazer de Cabo Verde um hub (centro de transportes multimodais), de cargas e passageiros, para amplificar negócios e oportunidades, para todos os cabo-verdianos que querem intervir nos vários sectores relacionados com os transportes aéreos.

“Estamos confiantes e existe riscos a gerir, como o problema de endividamento e das indemnizações”, advertiu, o ministro, garantindo que o Governo vai apresentar ao país “na altura certa, uma boa solução”

Desde do passado dia 01 de Agosto, a Binter Cabo Verde assumiu todas as operações domésticas no arquipélago, com a saída da TACV do negócio interno.

