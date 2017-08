Casa lata : homem recebe policia com tiros depois ter morto uma pessoa

7/08/2017 03:56 - Modificado em 7/08/2017 03:56

De acordo com a PN na cidade da Praia um homem de 42 anos foi morto a facada , no domingo , 6, na bairro Casa Lata . E quando a PN chegou ao local para foi recebido a tiros pelo suspeito . A PN apreendeu na sua posse uma pistola calibre 6.35 mm e duas facas .

A vitima e agressor , ambos moradores do bairro de Casa Lata, terão se envolvido numa discussão que terminou com o esfaqueamento e morte de Manuel Moreno, de 42 anos de idade que não resistiu aos ferimentos causados por uma facada e morreu na no início da tarde deste domingo, 6 de Agosto no Hospital Agostinho Neto-