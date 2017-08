A trapalhada prossegue ; Presidente da FCF diz que há acordo com os clubes mas Mindelense diz que não

O encontro deste sábado na Cidade da Praia entre os presidentes da Ultramarina , Sporting e Mindelense clubes envolvidos a direção FCF, parece que não deu em nada ou contrário do que Victor Osório disse a TCV quando anunciou que houve consenso de todas as partes para que a prova seja reatada.

Mas o presidente do Mindelense avança que foi uma reunião inconclusiva, onde decidiu-se pela realização dos jogos das meias-finais e final, faltando saber a data e hora para a realização dos mesmos. Entretanto o presidente dos encarnados do Mindelo

clarifica que houve ameaças por parte do órgão máximo que gere o futebol no país, e de um dos clubes presentes no encontro, isto caso o Mindelense e a Ultramarina optarem por não completar esta época desportiva. Jesus reafirma que o Mindelense está indisponível para jogar visto que já dispensou os jogadores .

Assim sendo a trapalhada prossegue . Agora com o presidente da FCF a dizer uma coisa e a ser desmentido .