ARFSS não quer Victor Osório tenha uma saída a Pilatos da “trapalhada”

7/08/2017 03:48 - Modificado em 7/08/2017 03:48

A Associação Regional de futebol de Santiago Sul (ARFSS) está indignada com os constrangimentos que o futebol nacional enfrenta, em particular o imbróglio em torno do campeonato nacional. Manifesta a sua solidariedade aos clubes ainda envolvidos na prova, em particular ao seu filiado Sporting da Praia, perante aquilo a que chama de “trapalhada”. No comunicado assinado pelo seu presidente, Mário Avelino “Donnay”, a ARFSS condena “a forma pouco profissional e transparente como a direcção da FCF está dirigindo este processo com prejuízo exclusivo para os clubes”. Considera que houve uma tentativa por parte da FCF de se desculpabilizar por uma situação por ela criada, por “incompetência, prepotência e desrespeito pela lei e regulamentos em vigor”. Assim a ARFSS não quer que a Direcção da FCF tenha uma saída á Pilatos , lavando as mãos de um problema que criou e é o principal responsável , por isso exige que a Direcção da FCF a ponha termo a presente época desportiva e coloque os cargos à disposição.