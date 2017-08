Santo Antão: aproximação das chuvas preocupa

No ano passado, as chuvas fizeram estragos na ilha de Santo Antão, sendo as estradas as que mais sofreram. No Município da Ribeira Grande, a estrada que liga Coculi à Ribeira Grande, assim como a estrada da Ribeira da Torre, sofreram as consequências das chuvas. As obras nas estradas estão numa fase avançada, mas ainda por concluir, o que leva a uma preocupação com o tempo das chuvas que se aproxima, preocupação acrescida devido às previsões para chuvas acima da média para o ano. Com a entrada do mês de Agosto e das pequenas chuvas que começaram a cair na ilha, alguns condutores revelam um pouco das suas apreensões.

A duração das obras nas estradas é a primeira preocupação. Reclamam que as obras nas estradas têm durado demasiado tempo, todavia, afirmam também que daquilo que têm visto juntamente ao reforço das paredes de protecção, estão agradados. A queixa principal tem a ver com a demora no início das obras, o que implicou um atraso na sua conclusão.

Piduca, condutor, expressa a sua satisfação com a realização das obras, manifestando a própria preocupação com a aproximação da época das chuvas esperando que as obras possam estar prontas e preparadas. “Espero que este ano tudo possa correr bem e que não tenhamos problemas com as chuvas”. Acrescenta ainda que é sua vontade ver as obras terminadas antes das chuvas caírem. Este desejo é generalizado, mas cauteloso. Isto porque, com o andar das obras e com a entrada do mês de Agosto, não se pode entrar em euforia, na esperança de não haver mais problemas entre chuvas e estradas.

Chico Delgado demonstra alguma ansiedade na conclusão das obras. Ao falar das paredes de protecção reforçadas fica com um certo conforto em relação ao futuro das obras. O mesmo defende que não se pode continuar a fazer obras para mais tarde serem “remediadas”. Ele espera que as obras funcionem mesmo e tragam conforto aos condutores e que não sejam obras em que, sempre que chove, serão precisas mais obras para a sua recuperação.

A estrada que passa por Coculi liga Ribeira Grande a várias zonas e é responsável pela ligação de vários serviços financeiros, saúde, comerciais, sendo, por isso, importante e necessário que esteja operativa e sem problemas ou contratempos. Neste aspecto, as obras são importantes para os condutores no sentido de manterem o fluxo.