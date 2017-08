Santo Antão ganha a sua primeira Escola oficial de Atletismo Juvenil situada em Lagoa do Planalto Leste

A Escola de Atletismo Juvenil JAL, foi oficializada a bem pouco tempo pelo professor e atleta Eliseu Fortes, e fica sediada em Lagoa do Planalto Leste.

Eliseu Fortes descobriu o potencial dos pequenos atletas na localidade há pouco tempo atrás e, desde então vem lutando para vê-los singrar onde inclusive já conseguiu algumas ajudas importantes para estes atletas, desta feita o professor e treinador conseguiu realizar mais uma etapa deste projecto, ou seja a sua oficialização, passando a ser a primeira escola de atletismo oficial da ilha.

Para o treinador e professor destes atletas é “gratificante” e que as recompensas aparecem depois com o tempo. “É um projecto de longo prazo e sendo uma Escola de Formação não se pode esperar grandes resultados agora. Mas mesmo assim as prestações dos mini atletas tem sido boas a nível regional e no nacional conseguimos dois terceiros classificados em feminino e masculino nos juvenis, nas suas primeiras aparições” sustenta.

Eliseu Fortes não tem dúvidas da importância desta Escola para as crianças de Lagoa e, aponta que este é o primeiro passo para eles começarem a perceber que podem fazer as mesmas coisas que crianças de outras regiões e obter excelentes resultados. Para o treinador as gentes da comunidade vão começar agora a perceber que é possível sonhar e fazer e fazer seus filhos sonharem, que é possível trabalhar sem “medo de dar passos e voos altos e, sem pensar só nas barreiras”.

Lagoa é uma comunidade que fica situada no Planalto Leste, por isso fica um pouco distante do centro da Ribeira Grande, mas que ao ver de Eliseu a zona oferece as “condições climatéricas ideais, para a prática e a obtenção de grandes resultados”.

A Escola é apadrinhada pelo ex-atleta Internacional português João Silva, que já mesmo antes da sua oficialização vinha ajudando estas crianças, a quem Eliseu tece muitos elogios e acredita que a nível internacional terá um papel fundamental em angariar mais fundos, porque já sabe a realidade das crianças e da localidade onde está localizada.

O presidente da Associação de Atletismo de Santo Antão Fernando Duarte Fernandes mostra-se muito satisfeito com este passo dado por Eliseu Fortes na oficialização desta escola, referindo tratar-se de um grande projecto a nível de Atletismo de Santo Antão, e acredita que o Atletismo na ilha vai desenvolver muito mais e com melhor qualidade.

A Ilha neste momento como refere Fernando Duarte possui maioritariamente atletas com mais de trinta anos de idade, por isso vê nesta escola de formação uma boa hipótese para que daqui a alguns anos Santo Antão tenha atletas com grande potencial a nível nacional. Como sendo a primeira escola na ilha afirma que todos têm que juntar a ela e dar todo o apoio possível, “e é isso que estamos fazendo”.

“Este projecto vai transformar e preparar estes jovens para serem grandes homens e mulheres da nossa sociedade, porque é também o objectivo do formador e da Associação de atletismo de Santo Antão, por isso temos a preocupação de acompanhar desenvolvimento deles na Educação Escolar” sublinha.

O Presidente agradece o empenho e dedicação dos envolvidos neste projecto, Eliseu Fortes e João Silva, dizendo que são pessoas que gostam muito do atletismo e que já há muito tempo têm dado ao atletismo de Santo Antão e de Cabo Verde uma grande contribuição. “Eu como presidente tenho que louvar e agradecer” conclui.