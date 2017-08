Cabo Verde é convidado para participar em Torneio de selecções Africanas

4/08/2017 03:46 - Modificado em 4/08/2017 03:46

A competição vai ser organizada pela FOX Sports com selecções Africanas e terá o Gana como pais anfitrião, prova esta que será realizada em Setembro, e Cabo Verde é um dos integrantes.

A primeira edição da competição designada de WAFU, vai ser financiada pela FOX Sports em parceria com a CAF. Esta competição reúne países da Africa Ocidental, onde dessásseis equipa que vão disputar a primeira fase em eliminatórias de uma mão. Das dessásseis equipas presentes na prova oito passarão a próxima fase, e serão divididas em dois grupos, com quatro equipas cada. Seguindo-se as meias-finais e final.

A selecção nacional Cabo-verdiana vai treinar no estádio nacional, na Cidade da Praia, e terá de estar no Gana no dia 09 de Setembro, visto que entra em acção no dia 12 quando enfrentar a equipa do Benim. Na prova as selecções presentes terão que apresentar a sua melhor equipa, mas relembra-se que nesta altura estarão a decorrer os jogos de qualificação para o Mundial de 2018.

A FOX vai futuramente disponibilizar a transmissão dos jogos sem custos para os países que vão participar do torneio.

Zona A (Secondi-Takoradi)

Gana x Mali; Nigéria x Serra Leoa; Mali x Mauritânia; Guiné Conacri x Guiné-Bissau

Zona B (Cape Coast)

Senegal x Libéria; Burkina Faso x Níger; Costa Marfim x Togo; Benim x Cabo Verde