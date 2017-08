Governo disponibiliza espaço virtual de revisão curricular

4/08/2017 03:41 - Modificado em 4/08/2017 03:41

O Governo disponibiliza um espaço virtual, “revisão curricular 2017”, para partilhar os programas com a comunidade educativa e a sociedade civil, com o intuito de recolher informações e sugestões.

A questão da educação e a nova matriz educativa foi discutida no Parlamento, com uma declaração política da UCID que questionou alguns aspectos da nova matriz para o próximo ano. E o Governo disponibilizou agora os programas de todos os anos lectivos, com os objectivos e os conteúdos a serem trabalhados durante o ano lectivo.

Revisão curricular proposta pelo Governo.