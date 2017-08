Suspeitos de assalto a taxista em liberdade mediante TIR

4/08/2017 03:37 - Modificado em 4/08/2017 03:37

No âmbito do combate aos crimes contra a propriedade, a Polícia Judiciária afirma, através de um comunicado, que o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de São Vicente,através da Brigada de Investigação dos Crimes contra a Propriedade, capturou fora de flagrante delito,no dia 2 de Agosto, dois indivíduos do sexo masculino de 29 anos de idades,por suspeitas de serem os autores do assalto a um taxista, ocorrido no dia 16 de Julho último, na Cidade do Mindelo.

Apresentados ao Tribunal para o primeiro interrogatório de arguido detido, foram colocados em liberdade, mediante Termo de Identidade e Residência.

Ainda no dia 29 do mês de Julho e ontem dia 3 de Agosto,no âmbito do cumprimento de demandados de detenção, a Brigada de Investigação dos Crimes contra a Propriedade,deteve fora de flagrante delito, mais três indivíduos do sexo masculino, de 31 e 33 anos de idade, respectivamente, acusados de mais de 16 crimes de assalto na via pública e em residências.

Neste caso,ao primeiro foi aplicada como medida de coacção, a prisão preventiva e conduzido imediatamente à Cadeia Central de São Vicente,e os últimos dois serão apresentados hoje, 04 de Agosto ao juiz.

Todos os detidos são naturais de São Vicente e todos possuem antecedentes criminais, por crimes da mesma natureza.