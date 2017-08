Assaltantes levam moedas em ouro do Museu da Arqueologia da Praia

Embora o o presidente do Instituto do Património Cultural, Jair Fernandes não tenha querido revelar que peças foram roubadas do Museu da Arqueologia da Praia a Inforpress apurou que as peças roubadas são na sua maioria objectos em ouro (moedas), que estavam patentes na Sala de Exposição do mesmo espaço, tendo os assaltantes arrebentado os cadeados das portas para efectivarem o roubo. Na pequena sala de exposição também há vitrinas especiais, dedicadas ainda à prata e ao marfim, O presidente do IPC que tem um ministro que “fala pelos cotovelos” , desta vez ficou –se pelo silencio ou falou para não dizer nada “Confirmamos o roubo, de momento a única coisa que temos a adiantar é que está nas mãos da Polícia Judiciária (polícia cientifica), que, estamos em crer, vai fazer um bom trabalho, o qual desde já agradecemos

Este roubo acontece horas após a visita do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, acompanhado do ministro das Finanças, Olavo Correia, ao Museu da Arqueologia, no âmbito de uma série de visitas dos dois governantes às estruturas do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Fonte : inforpress