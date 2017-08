Carnaval de Verão : o melhor dos melhores do Carnaval do Rio de Janeiro está no Mindelo

3/08/2017 08:04 - Modificado em 3/08/2017 18:39

A caravana encabeçada por Dudu Nobre já se encontra em São Vicente e, esta quarta-feira, na abertura do Workshop agendado até ao dia 07 de Agosto, o sambista afirma que a vinda destes grandes artistas que o acompanharam tem como propósito trabalhar, dar o pontapé de saída a um projecto que pretende ter continuidade e, também participar no Carnaval de Verão que acontece no dia 08 de Agosto, que tem como objectivo mostrar “in loco”, o que foi o Carnaval.

Para este projecto, o sambista garante que procurou trazer para o Mindelo o melhor dos melhores do Carnaval do Rio de Janeiro, o “supra sumo” de “altíssima qualidade” para estar aqui com as suas experiências à disposição da ilha de São Vicente e de todos os envolvidos no Carnaval, para que “tenham acesso à informação e à experiência e recebam o que acharem melhor para dinamizarem o Carnaval”.

São diversos os integrantes desta caravana que traz nomes como Milton Cunha com 25 anos de experiência como carnavalesco e comentador do Carnaval da TV Globo, a Rainha de Bateria Raissa de Oliveira, que vai ensinar os ritmos de uma rainha de bateria. O Mestre “Casa Grande” da Escola de Samba Unidos da Tijuca é o responsável pelo curso de bateria que se realizará nos próximos dias.

Lucinha Nobre, considerada uma das melhores porta-bandeiras do Carnaval do Rio de Janeiro. Ricardo Fernandes integra a comissão do grupo Unidos da Vila Isabel, coreógrafo do mesmo grupo, Patrick Carvalho ocupa-se do enredo da comissão da frente dos grupos.

Para Augusto Neves, este projecto irá trazer grandes benefícios para o Carnaval mindelense, que terá um “replay” no próximo ano, antes do Festival da Baía das Gatas, classificando o projecto ambicioso, “como forma de mostrar o Carnaval como produto turístico”.

Afirma ainda que apostar no Carnaval, é apostar na cultura e, consequentemente, uma aposta na economia para trazer mais turistas e movimentar a economia.