Ribeira Grande regista as primeiras chuvas da época agrícola

3/08/2017 07:54 - Modificado em 3/08/2017 07:54

Muitos agricultores das zonas rurais da Ribeira Grande em Santo Antão começaram, no início do mês de Julho, com as habituais sementeiras de sequeiro e neste início de Agosto foram contemplados com as primeiras chuvas da época.

Com a vinda das primeiras chuvas na madrugada desta quarta-feira, as perspectivas de um bom ano agrícola aumentaram no seio dos agricultores das muitas localidades da Ribeira Grande. O facto é que a primeira chuva registada nesta época deixou os terrenos agrícolas nalgumas localidades em boas condições para receberem as sementeiras deste ano que arrancaram nalgumas partes do Concelho ainda no início do mês passado e que arrancarão com mais força nesta quarta-feira, com muitos agricultores a aproveitarem o terreno molhado para começarem a efectuar as suas sementeiras.

A previsão meteorológica aponta ainda no sentido de ocorrerem chuvas durante estes dias, com mais frequência durante o próximo fim-de-semana, o que certamente deixa os agricultores esperançados num bom ano agrícola.

No entanto, com vista à vinda das chuvas com alguma abundância nesta época, a Câmara Municipal da Ribeira Grande já apresentou o Plano Operacional de Emergência da Protecção Civil, onde os serviços da protecção do Município tiveram como foco, sobretudo, as zonas de risco para prevenir eventuais cenários de calamidade pública.