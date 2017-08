Federação Cabo-verdiana de Futebol prorroga época desportiva 2016-17

3/08/2017 07:43 - Modificado em 3/08/2017 09:24

Com o Campeonato Nacional Sénior Masculino por concluir e com os Nacionais Sénior Feminino e Sub-17 por realizarem, a Direcção da FCF prorrogou o término desta época desportiva.

Com a época desportiva oficialmente fechada, pois decorre de 01 de Outubro de um ano civil a 31 de Julho do ano seguinte, mas ainda com as já referidas provas em curso ou por iniciarem, a Federação Cabo-verdiana de Futebol, em comunicado de imprensa, argumenta ter-se socorrido “do nº 2 do artigo 5º do Regulamento Geral”, para explicar esta prorrogação, cujo prazo, não foi referido.

“Uma série de condicionantes determinaram que todas as competições da FCF não fossem realizadas dentro desse período”, isto face aos campeonatos nacionais já referidos.

Prorrogando a época desportiva, a FCF terá mais tempo para concluir o Campeonato Nacional que, nesta altura, se encontra numa fase muito difícil de resolução, assim como realizar os campeonatos nacionais sénior feminino e sub-17 masculino, duas provas onde, nalgumas regiões desportivas do país, ainda não se conhecem os campeões, isto de acordo com a FCF.

Fonte Inforpress