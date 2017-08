Presidente da SC Mindelense, FC Ultramarina e Sporting da Praia convocados pela FCF para reunião

3/08/2017 07:39 - Modificado em 3/08/2017 07:39

O órgão máximo que gere o futebol em Cabo Verde solicitou uma reunião com os presidentes dos três clubes ainda em prova no Campeonato Nacional, a realizar-se sábado 05, na Cidade da Praia.

Numa altura em que as decisões da FCF em nada ajudam na resolução da situação referente à eliminatória das meias-finais entre o Mindelense e o Ultramarina, inclusive com as duas equipas a não aceitaram a última decisão da FCF em anular e repetir a eliminatória, o órgão liderado por Victor Osório anunciou uma reunião com os presidentes dos clubes presentes nesta fase da prova.

Para além dos presidentes do Mindelense, Ultramarina e Sporting da Praia, as associações das diferentes regiões desportivas do país foram convocadas para esta reunião, onde se espera agora ver o desfecho de uma história que já se vem arrastando há algum tempo e que em nada tem dignificado o futebol em Cabo Verde.