Segunda exposição de carros no Mindelo para apresentar novos modelos

2/08/2017 16:27 - Modificado em 2/08/2017 16:27

Segunda edição de Exposição de Veículos da concessionária Stand Moderno, no Mindelo. O evento ocorreu esta terça-feira no complexo turístico Pont D`Água para apresentar os novos modelos das marcas de carros que representa.

De acordo com a organização da exposição, esta segunda exposição de carros está inserida na continuidade do projecto iniciado no ano passado, como mote de experiência para avaliar a possibilidade de ser organizada anualmente.

Ultrapassada esta questão devido à resposta positiva que o evento angariou, a direcção da concessionária optou por mais uma edição que é o prelúdio de futuras exposições das marcas de carros que a mesma representa. Toyota, Daihatsu, Ford, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e Nissan. O Stand Moderno também é oficina autorizada das mesmas marcas.

De acordo com o proprietário, a iniciativa vai-se realizar todos os anos. “Realizámos este evento no ano passado, portanto, já vamos na segunda edição. Estamos felizes por promover esta exposição que traz vantagens à concessionária, uma vez que ajuda na venda das viaturas”, afirmou.

Empresa pioneira no sector automóvel em Cabo Verde desde 1989 e com mais de 20 anos de vida, esta segunda exposição, conforme Carlos Abu Raya, tem como propósito mostrar os novos modelos lançados e viaturas que estão em situação de crise, bem como modelos de 2017, modelos que vão começar a ser comercializados em Cabo Verde.

A concessionária optou por esta época para realizar mais uma exposição de carros actualmente e futuramente comercializados em Cabo verde, por ser a época de grande movimentação de emigrantes e estrangeiros no país e pretende dar continuidade nos próximos anos, precisamente nesta mesma época.

Na ocasião, os visitantes e interessados puderam conhecer os modelos que estavam expostos no complexo turístico. Além da mostra de carros, marcaram presença no local, bancos e seguradoras nacionais, como a Ímpar e a Garantia. “O Stand Moderno assinou um protocolo com os bancos, onde estes financiam os clientes com juros especiais nesta época de exposição e as seguradoras aproveitam a exposição para lançar novos sistemas de seguro”.