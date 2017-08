Jordin Andrade: Do ouro em Abidjan para o Mundial de Atletismo em Londres

2/08/2017 07:56 - Modificado em 2/08/2017 07:56

O atleta cabo-verdiano Jordin Andrade venceu no dia 24 de Julho a medalha de ouro nos 400 metros barreiras, nos jogos da Francofonia em Abidjan e, neste momento, prepara-se para o Mundial de Atletismo em Londres que decorre de 05 a 13 deste mês.

Jordin Andrade, nas provas internacionais em que compete, carrega nas costas o peso da bandeira de Cabo Verde mesmo tendo nascido nos Estados Unidos da América. No dia 24 de Julho fez história ao conseguir a primeira medalha de ouro para o país nos jogos da Francofonia. O atleta cabo-verdiano que se encontra no auge da sua forma física, fez inclusive o seu melhor tempo em todo o ano nas competições em que participou.

Desta feita, pouco tempo depois de ter conseguido entrar na história do país nesta prestigiada competição, Jordin Andrade já se encontra em Londres onde se prepara para uma das maiores competições a nível mundial do Atletismo que este ano tem como palco a Inglaterra e que arranca no dia 05, sábado, e decorre até ao dia 13, domingo deste mês.

Em “terras de sua Majestade” o atleta cabo-verdiano vai entrar em prova no dia 06, domingo, e tentar assim mais um feito inédito para o país.