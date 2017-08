FCF anula jogo entre Mindelense e Ultramarina e manda repetir a eliminatória

Após o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justiça da FCF terem dado razão ao Ultramarina, decretando assim a nulidade do processo disciplinar instaurado à equipa de São Nicolau, o órgão máximo que gere o futebol em Cabo Verde deliberou anular os jogos já disputados entre as duas equipas e manda repetir a eliminatória.

“Visto as decisões destes dois órgãos da FCF e o facto de que estamos na fase da prova (meias-finais do Campeonato Nacional) em que os dois jogos são necessariamente dependentes um do outro e cuja ordem é insusceptível de ser invertida (nomeadamente, por razões de natureza disciplinar e de sorteio/calendário dos jogos), a Direcção da Federação Cabo-verdiana de Futebol vem tornar público que deliberou anular os jogos já disputados entre o FC Ultramarina e o CS Mindelense e manda repetir a eliminatória das meias-finais entre essas duas equipas”, lê-se na publicação da FCF na sua página do Facebook.

A FCF esclarece ainda que esta decisão assenta nos princípios da “verdade e da ética desportiva” corrigindo assim todas as “incidências desportivas” que determinaram o não apuramento do finalista dessa meia-final.