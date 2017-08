Santo Antão: Idosa de 87 anos agredida sexualmente em Rua de Orta, Ribeira Grande

O incidente com a idosa de 87 anos aconteceu na madrugada de terça-feira, na localidade de Rua de Orta, mas até ao momento o agressor não foi identificado.

A ocorrência, segundo a Inforpress, foi entregue à Polícia Nacional no início da tarde do mesmo dia, mas o Comandante da Esquadra da Ribeira Grande, Cipriano Bandeira, avançou que o agressor ainda não tinha sido identificado, mas que a Polícia está a investigar o caso.

O Comandante da Esquadra esclarece ainda que a idosa e a sua filha padecem de perturbações mentais, por isso, têm merecido a protecção da Polícia, até porque “as equipas de serviço têm indicações para passarem no local com frequência, para verem se está tudo bem com elas”.

Todavia, uma vizinha citada pela Inforpress, alega que as duas mulheres têm vindo a sofrer violações com alguma frequência e, por isso, culpa a Polícia de não ter dado o devido procedimento a esses casos já que “quando os vizinhos telefonam para a Esquadra pedindo ajuda, a resposta é que o agente de serviço está sozinho e não se pode ausentar”.

Uma situação complicada para as duas mulheres pois os infractores contam com a colaboração de um beco escuro por onde os agressores escapam sem serem identificados, mas desta vez, segundo a mesma fonte, há um vizinho com hipóteses de identificar o atacante já que terá sido ele quem “correu com o agressor”.

A idosa recebeu assistência médica no Hospital Regional João Morais, onde foi observada pela ginecologista de serviço.