Olavo Correia : “ o governo anterior é o responsável pela situação que levou ao fecho do Novo Banco”

2/08/2017 07:45 - Modificado em 2/08/2017 07:45

O ministro das Finança reagiu as acusações da ex-ministra da finanças que defendeu que o encerramento do Novo Banco foi foi uma má decisão politica do governo do MpD, Olavo Correia considera que o anterior Governo é “responsável pela medida de resolução do Novo Banco adoptada pela entidade reguladora, o Banco de Cabo Verde, por não ter feito a recapitalização da instituição financeira.” O ministra explica “Tiveram seis anos para recapitalizarem o banco (Novo Banco) e não o fizeram, não acompanharam a gestão e deixaram o banco mal gerido e com problemas de capital. Olavo Correia considera que o seu governo agiu bem ““Nós não estaríamos a actuar bem se tivéssemos colocado mais dinheiro dos contribuintes num banco que apenas estava a destruir valor, sobretudo quando temos um sistema financeiro com bancos comerciais que fazem exactamente aquilo que vinha fazendo o Novo Banco”,

Para Olavo Correia, o actual executivo não quis “empurrar o problema com a barriga e deixar para as próximas gerações um fardo muito maior”.

O Ministro da Finanças fez estas considerações em declarações à imprensa depois de ter sido ouvido durante mais de três horas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso Novo Banco.