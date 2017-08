Exposição fotográfica e show de jazz no pontão da Marina do Mindelo dão pontapé de saída ao Mindel Summer Jazz 2017

São cinco os concertos da 7ª edição do Festival de Jazz produzida pela Jazzy e Bird e, paralelamente ao evento, começa, esta terça-feira, 01 de Agosto, uma exposição de fotografias e ainda um show de jazz no pontão da Marina do Mindelo.

Arranca no dia 03 de Agosto, a abertura da temporada dos festivais de música em São Vicente, o MSJ, na réplica da Torre de Belém, Rua da Praia, com actuações, tanto nacionais, como internacionais.

Uma edição que homenageia o guitarrista mindelense de renome, Tolas, referência da guitarra em Cabo Verde, que faleceu em Janeiro deste ano, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), seguido de uma queda que o deixou em coma.

Natural de São Vicente, Tolas foi um “exímio” guitarrista mindelense que se tornou conhecido pelo público na década de 1970, quando fundou, com Tey Santos, Tey Barbosa, Penúria, Teck e Vasco Martins, a banda Kolá. Um agrupamento musical que ficou célebre pelas canções culturalmente fortes e de intervenção social que, na altura interpretou e lançou, principalmente através de espectáculos e bailes populares. Foi um conjunto que marcou a geração da independência de Cabo Verde.

Nos anos 80, integrou o Cabo Samba, onde actuou com Luís Morais e Chico Serra. Foi também um dos elementos influentes do famoso conjunto Pilon, da extinta JACV, no Mindelo.

Para homenagear este artista, o cartaz deste ano conta com a presença de Cármen Souza, o saxofonista canadense Jowee Omicil, um dos artistas internacionais a actuar no Mindelo Summer Jazz (MSJ) agendado para os dias 03 e 04 de Agosto. Regresso ao palco do MSJ, depois de, em 2015, ter participado pela primeira vez no evento.

Sob o signo da “Criolidade”, irão actuar também no dia 03 de Agosto, os guitarristas Baú e Voginha, Ronald Tule e Michel Alibo

Hélder “Pelada” Rodrigues, natural de Santo Antão, abre o segundo dia do festival, seguido de Cármen Souza e Théo Pascal e a fechar, Let´s Bash – Jowee Omicil.