Mindelense vai pedir indemnização de um milhão de escudos a FCF

1/08/2017 02:16 - Modificado em 1/08/2017 02:16

O Mindelense pondera pedir indemnização de um milhão de escudos por despesas extras provenientes do “imbróglio” criado pela Federação de Futebol de Cabo Verde, relativo ao Campeonato Nacional.

A época 2016/2017 terminou ontem e, com isso, a licença e vínculos dos jogadores com os clubes também e, paralelamente, os clubes estão, a partir de hoje, sem plantel licenciado e, até ao momento, a Federação Cabo-verdiana de Futebol continua muda sobre o assunto relativo à equipa que irá defrontar o Sporting da Praia na final do Nacional de Futebol.

O Mindelense suspendeu os treinos afirmando que não havia nada de concreto que levasse o clube a continuar a treinar em tais circunstâncias, sem nada definido, já que isso acarreta despesas para o clube que não estavam no orçamento e, por isso, a direcção do clube pondera pedir um ressarcimento de, pelo menos, 1 milhão de escudos de despesas extras que não estavam nas contas do clube.

Para o Mindelense não há outra decisão a não ser a disputa da final com o Sporting da Praia. De acordo com o Presidente do clube citado pela TCV, a partir do momento em que a Federação interditou o campo em São Nicolau, provisoriamente, ficou entendido que este desfecho não poderia ser outro senão o de dar a vitória ao Mindelense. Não seria uma vitória de 3-0, seria, como diz o regulamento, uma derrota e a partir do momento em que a equipa fosse penalizada, nem valia a pena fazer o segundo jogo, afirma Daniel Jesus.

O mesmo acrescenta ainda que a equipa campeã nacional em título jogou a segunda mão das meias-finais “obrigada”. Jogámos sob protesto porque a FCF mandou uma instrução ao árbitro do jogo segundo a qual “qualquer que fosse o resultado do jogo em São Vicente, não haveria possibilidade nem de marcação, nem de prolongamento”. Por isso, considera o assunto arrumado, ou seja, “o mindelense como finalista do Campeonato Nacional. Outra possibilidade está fora de questão”.