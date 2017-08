Sporting da Praia vai entrar com processo na Procuradoria exigindo indemnização

A direcção do Sporting da Praia vai entrar, no próximo mês de Setembro, com um processo junto da Procuradoria da Republica exigindo que a equipa seja indemnizada pelos prejuízos que acumulou enquanto aguardava pela decisão sobre o seu adversário ao jogo da final do campeonato nacional de futebol.

Em conferência e imprensa, hoje, na Cidade da Praia, o presidente do clube leonino, Carlos Daniel Caetano, lembrou que a equipa não está disponível para jogar depois de 31 de Julho, sendo 04 de Agosto a data limite.

“Não temos condições financeiras para suportar as nossas atividades durante este mês de Agosto. Mas mesmo assim os atletas aceitaram jogar sem receber os salários durante os meses de Julho e Agosto” pontificou o presidente Carlos Daniel Caetano.

De acordo com o presidente leonino, a entrada do processo na Procuradoria visa exigir que a sua equipa seja compensada financeiramente face aos custos que teve de suportar ao longo dos últimos dois meses.

“Caso o jogo das meias finais, entre o Mindelense e o Ultramarina, não for marcado até o dia 04 de Agosto, suspenderemos todas as actividades do clube”, avisou o presidente do Sporting da Praia.