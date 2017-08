Binter assume viagens domésticas a partir desta terça-feira

1/08/2017 01:52 - Modificado em 1/08/2017 01:52

Em comunicado, a companhia aérea Binter Cabo Verde, certificou que a partir desta terça-feira, 01 de Agosto, vai passar a arcar com todas as operações nacionais no país.

No exposto no documento pode-se ler que “todos os passageiros que já compraram bilhete para voos domésticos a partir de Agosto, têm as ligações garantidas com a Binter CV”.

A empresa garante ainda que tudo fará para que os “standards de regularidade e pontualidade que tem demonstrado até agora, continuem a marcar a sua operação no Arquipélago”.

De acordo com a transportadora aérea nacional, a mesma vai continuar a prestar um serviço de alta qualidade em óptimas condições de segurança e com preços razoáveis”.

A Binter CV aponta que para cumprir na plenitude o desejo de ver o desenvolvimento do país, a companhia vai introduzir mais um avião, ou seja, o terceiro na frota doméstica e que, inclusive a partir do dia 01, terça-feira, este avião vai passar a operar para garantir o “desenrolar normal” do transporte de passageiros nos voos domésticos e não só, também a nível internacional.

Fonte Inforpress