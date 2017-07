Basquetebol Campeonato Nacional: Académica do Mindelo perde na final e São Vicente regista mais uma final perdida

31/07/2017 07:59 - Modificado em 31/07/2017 07:59

No que diz respeito aos campeonatos nacionais das modalidades de salão no país, com a realização da final deste sábado entre a Académica do Mindelo e o Seven Stars de Santiago Sul e que terminou com a vitória de Santiago Sul frente à equipa de São Vicente por 54-52, pôs-se fim a uma maratona de modalidades em que São Vicente não teve muita sorte contra a capital do país.

O mês de Julho foi o mês de todas as competições de salões envolvendo os habituais campeões regionais e nacionais nas diferentes modalidades, Andebol, Voleibol e Basquetebol. No que toca a todas estas modalidades, São Vicente e Santiago Sul mostraram grandes avanços frente às demais ilhas e com algumas facilidades, as duas ilhas chegaram a todas as finais, mas acabando por sair sempre vencedoras as equipas da capital do país.

Numa verdadeira maratona entre as duas ilhas que mais evoluíram nestes patamares nos últimos anos nas modalidades, viu-se claramente a força e a experiência sobre os demais campeões das outras ilhas, onde em cada modalidade os jogos demonstravam isso nos resultados obtidos, mas quando parecia que as equipas de São Vicente estavam prestes a arrebatar a taça nalguma final a sorte acabava por cair de lado, acabando por ser as equipas da Praia a festejaram a conquista.

Ao todo foram seis finais perdidas a favor das equipas da capital do país sobre São Vicente. Realça-se que quase todas as fases finais dos nacionais foram disputadas na Cidade da Praia, exceptuando o Andebol feminino no Sal e o Basquetebol sub-18 masculino em São Vicente. A sorte parece que nada quis com as equipas de São Vicente que assim chegaram a casa com o sabor amargo do segundo lugar alcançado nestas modalidades.