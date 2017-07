Casa de Meio/Ponte Sul poderá ser a localização do aeroporto de Santo Antão

31/07/2017 07:57 - Modificado em 31/07/2017 07:57

Casa de Meio/Ponte Sul, no concelho do Porto Novo “aparenta” ser a zona ideal para a localização do futuro aeroporto de Santo Antão, mas a Empresa Nacional de Aeroportos (ASA) prefere aguardar pela conclusão de estudos em curso para uma decisão definitiva.

A informação foi avançada à Inforpress pelo administrador da ASA, Aniceto Barbosa, que integrou uma equipa técnica pluridisciplinar que esta sexta-feira esteve no terreno a recolher dados que irão permitir a definição do processo e curso para a localização do aeroporto desta ilha.

De acordo com o administrador da ASA, os consultores já têm “algumas indicações” sobre a posição dessa infra-estrutura, as quais vão agora ser tratadas e discutidas.

No quadro dos estudos, procedeu-se, até agora, ao levantamento orográfico dos terrenos, ainda sobre o curso de água e posição do vento, estando a ASA a aguardar agora pela definição do local exacto onde será ser edificado o aeroporto para poder instalar os equipamentos que vão, essencialmente, recolher os dados atmosféricos, explicou Aniceto Barbosa.

A equipa responsável pela elaboração dos estudos já definiu o seu plano de acção para os próximos anos, que prevê, ainda em 2017, a instalação de uma estação automática, que passará a disponibilizar dados relativos à pressão do ar, temperatura, humidade do vento e precipitações.

Esses dados serão recolhidos num período mínimo de três anos, durante o qual não é recomendável qualquer avanço em termos de construção do aeroporto que, conforme já admitiu o próprio Governo, estará a ser construído só a partir de 2020.

Até lá, a ASA pretende avançar com o anteprojeto, plano director e estudos de impacto ambiental e económico-financeiro do aeroporto, além da definição das áreas de servidão e de protecção das operações.

O edil do Porto Novo, Anibal Fonseca, que acompanha a missão, não tem dúvidas de que Casa de Meio/Ponte Sul oferece “uma excelente localização” para o futuro aeroporto.

O custo do aeroporto de Santo Antão poderá rondar os 18 a 20 milhões de euros, e essa infraestrutura deve ficar apetrechada de uma pista com 2.500 metros de comprimento.

Inforpress