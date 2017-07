POST : O Brahmán José Maria Neves

31/07/2017 07:55 - Modificado em 31/07/2017 13:45

O ex – presidente do PAICV , que esteve 15 anos a dirigir esse partido mais o tempo que esteve á frente da JAACV , após um ano meio fora da liderança do partido descobriu que “Hoje, os partidos e os sistemas partidários estão em crise. Também temos algum esgotamento dos partidos tradicionais”. Mas, vai mais longe , descobre outra característica dos partidos : “E assim que cheguem ao poder é a colonização total da Administração Pública, a manipulação das massas e uma inimizade enorme em relação à sociedade civil e aos espaços de dissenso, designadamente a comunicação social “. Feita a descoberta deve-se registar que o autor da descoberta dirigiu durante quinze anos o PAICV , é o politico cabo-verdiano que mais tempo seguido dirigiu um partido politico, é acusado de ter partidarizado a administração com os seus boys and girls num nível nunca visto em Cabo Verde . Terá ele alguma responsabilidade “nesse cansaço “ , ou na “ colonização total da Administração Pública, a manipulação das massas e uma inimizade enorme em relação à sociedade civil” ?, Todos sabemos que tem culpas nesse cartório . Aliás é o notário desse cartório. E não o admitiu . JMN coloca-se na posição de um Brahmán, que segundo se lê no livro de Manu, um antigo manuscrito hindu que contém as leis de Manu e que estabeleceu o sistema de castas na Índia há mais de 2 mil anos, que um Brahmán quando nasce, nasce superior, é o senhor de todas as criaturas e deve guardar o segredo do Dharma. Tudo o que existe no mundo é propriedade privada do Brahmán, devido a excelência do seu nascimento tem direito a tudo. Ou seja é ele quem tem poder, que goza, que veste, quem dá aos outros e é através da sua graça que os outros existem. O Brahmán é a casta superior, só os elegidos podem pertencer a mesma e gozam de todos os direitos e seu único trabalho é instruir no conhecimento o mundo e o resto das castas.

Muitas democracias modernas emularam-se num sistema de castas que ficaram visíveis com a crise do Capitalismo, onde se viu que os Brahmáns são os directores e conselheiros das grandes corporações que gozam de grandes privilégios; salários estratosféricos, jactos privados e nenhumas responsabilidades se as coisas correrem mal, como ficou provado com crise financeira internacional.

Mas há Brahmáns de pacotilha, à medida do Terceiro Mundo e da pobreza de cada qual. E a jovem democracia cabo-verdiana, também, criou os seus Brahmáns e foi se enrolando num sistema de castas, onde a casta do top “empenhada em nos transmitir o conhecimento” nunca é responsabilizada pelos seus erros: afinal nasceu superior. Pode tomar medidas políticas desastrosas, dizer asneiras, ser o cavalo onde a loucura se manifesta e nada lhe acontece.

E é só nesta posição de Brahmán que se pode entender que um homem que esteve 15 anos a dirigir um partido venha instruir, doutrinar os outros , venha dizer o que devem fazer quando ele não tem a humildade de assumir as suas responsabilidades nesse estado dos partidos que ele ajudou a criar durante o seu reinado de longos 15 anos .

Eduino Santos