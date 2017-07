Criminalidade diminuiu 8,5 % , mas não parece

31/07/2017 07:53 - Modificado em 31/07/2017 09:59

Segundo os dados estatísticos criminais da Polícia Nacional (PN) publicados no site oficial, no primeiro semestre do ano, a criminalidade em Cabo Verde diminuiu 8,5% em comparação com o semestre homólogo. Em seis meses, registaram-se um total de 11.604 ocorrências no país, menos 1.083 do que no mesmo período do ano passado. O primeiro-ministro ao fazer a análise destes números reconhece que o sentimento de insegurança perdura, pelo que o Governo apresentou um sistema de videovigilância para ser implementado no próximo ano, esperando diminuir a criminalidade em 30%.

Também foi lançado na semana passada um programa nacional de segurança, com foco na prevenção e com uma forte componente social e educativa, para diminuir a criminalidade e a violência no país.

Além da intervenção policial, o Programa Nacional de Segurança Interna e Cidadania (PNSIC) pretende restaurar princípios como a cidadania e acabar com o sentimento de insegurança.

O programa é de âmbito nacional, mas vai ter uma atuação prioritária nos concelhos/ilhas da Praia, Santa Catarina e Santa Cruz (Santiago), São Vicente, Sal, Boavista e São Filipe (Fogo), que concentram cerca de 80% da criminalidade no país.

Fonte ; LUSA