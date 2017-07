Homicídios diminuem violência baseada no género aumenta

31/07/2017 07:51 - Modificado em 31/07/2017 07:51

De acordo com dos dados divulgados pela PN , os homicídios comparando com o primeiro semestre de 2016, houve uma diminuição de 19 casos. O crime de violência baseada no género foi o crime mais cometido, representando 26% do total de ocorrências, Em relação aos crimes contra propriedade, os roubos a pessoas estão no topo da lista, com 16%, seguido de furto a residências (15%), danos (10%), furto na via pública e a casas (8%) e furto a veículos (5%).Os dados revelaram que do total de ocorrências/queixas, as estruturas policiais conseguiram esclarecer três em cada quarto (76,3%), enquanto nas restantes não foi possível chegar a uma conclusão, justificando que a maioria das queixas foi contra desconhecidos.

No mesmo período, a polícia de Cabo Verde informou que apreendeu 124 armas de fogo, 652 armas brancas e 94 artesanais