Futebol : Mindelense , Ultramarina e Sporting dão por finda a época

31/07/2017 07:42 - Modificado em 31/07/2017 07:42

Duas das três equipas ainda em prova no Campeonato Nacional, o Mindelense e a Ultramarina já suspenderam os treinos, pois as equipas entendem que não vale a pena estar a treinar, isto face ao processo em andamento relacionado com o jogo da primeira mão entre a Ultramarina e o Mindelense em São Nicolau. Já o Sporting da Praia treina até esta segunda-feira.

Face à indefinição da FCF em torno à equipa a seguir para a final do Campeonato Nacional, isto é Mindelense ou Ultramarina, onde já se encontra o Sporting da Praia, a equipa de São Nicolau e o Mindelense suspenderam os treinos. A equipa da Ultramarina, de acordo com uma fonte do Clube suspendeu os treinos há quase três semanas.

Por sua vez, o Mindelense, na voz do seu Presidente, avançou que a equipa suspendeu os treinos recentemente porque não valia a pena estar a treinar devido à indecisão do Órgão máximo do Futebol Cabo-verdiano, reiterando os custos elevados em torno da sua equipa por mais tempo.

O Sporting da Praia fez há bem pouco tempo um ultimato à FCF, onde determinou a sua posição, ou seja, que a equipa só entraria em campo até ao dia 31 deste mês. Este Online soube através de um elemento da sua equipa que o clube permanece focado nos seus treinos, mas que estes só vão treinar até à data designada pelos Leões da capital, ou seja, até esta segunda-feira, 31.

Cumprida a data estipulada pelo clube da Capital do país, resta saber agora a decisão da FCF que se encontra, neste momento, com uma situação inusitada pela frente por resolver. Mas a única certeza, neste momento, é que não vai haver final este ano, pois com as equipas sem treinar e com os jogadores de férias não haverá condições para isso.

E agora ? A bola está de novo do lado da FCF quando devia estar nos relvados.