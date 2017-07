Campeonato nacional Basquetebol: Académica do Mindelo cilindra Rosariense e está na final

A equipa do Mindelo não deu a mais pequena hipótese no jogo das meias-finais, disputado esta quinta-feira, com a congénere de Santo Antão acabando por vencer por 72-24.

A partida para o jogo das meias-finais a Académica durante a fase de grupo trilhou um caminho ao seu belo prazer, e nesta meia-final da prova ante a equipa de Santo Antão, os campeões do Mindelo fizeram um verdadeiro treino para a final da prova, que se disputa este sábado, 29.

A “Micá” parte assim para a final da prova como uma das grandes candidatas a vitória final, numa final épica onde vai ter pela frente os campeões de Santiago sul, o Seven Star que venceu a equipa do Salgadim do Sal por 61-56.

Neste sábado vai-se ficar a saber então quem se sucederá a equipa do Bairro como actual campeão em título, que por norma não foi defender o título, pois somente tem acesso ao nacional agora, equipas campeãs regionais.