CVMóvel promove Concurso de ideias empreendedoras inovadoras

28/07/2017 01:43 - Modificado em 28/07/2017 01:43

A 2ª Edição do Concurso já está na sua reta final, com 14 Projetos inovadores, de candidatos oriundos de vários Concelhos do país, na sua maioria jovens recém formados ou universitários em fase de conclusão da formação nas várias Universidades de Santiago e São Vicente.

A apresentação dos projetos a concurso aconteceu nos dias 26 e 27, sendo que após a análise do grupo de júri serão divulgadas as três equipas vencedores que farão igualmente a apresentação pública dos respetivos projetos.

O concurso Inovação visa reconhecer e premiar empresários e universitários entre os 18 e os 40 anos, apoiando-os na concretização das suas ideias, através de incubação e de facilitação de acesso a capitais e fundos de financiamento durante o desenvolvimento dos seus Negócios. Por outro lado, é propósito estimular a inovação e a competitividade no seio dos universitários e jovens empresários e imprimir um novo paradigma na procura de novos modelos de empreendedorismo.

O projeto vencedor receberá um prémio no valor de 500 mil escudos. Os classificados em 2º e 3º lugar serão, igualmente, premiados com 160.000 ECV e 100.000 ECV respetivamente. Os premiados têm ainda direito a incubação na Rede Nacional de Incubadoras nas modalidades virtual ou residente, conforme suas necessidades ou conveniências, e contempla assessoria técnica na implementação do Plano de Negócio e acompanhamento na elaboração e implementação do Plano de atividades.

O Concurso Inovação inscreve-se no Plano de Contributos da CVMóvel para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação (CSI) e conta com a parceria da ADEI e do Ministério da Educação, assim como apoio especial da Caixa Económica e do NOSi que integraram a equipa do júri.

Recordamos que a 1ªEdição do Concurso Inovação foi levado a cabo em 2014/2015, tendo sagrado vencedor o Projeto “Tour-CV”, do jovem empresário Bruno Barbosa.

Aspetos técnicos do concurso:

A 2ª Edição do concurso foi lançada em Dezembro do ano passado, tendo já sido concluídas as fases I e II de avaliação. O concurso fica encerrado com esta última Fase (III) de Avaliação, que consiste na defesa oral perante um Júri dos Planos de Negócio elaborados na Fase II.

O júri é constituído por representantes de várias instituições como:

Proempresa (antiga ADEI);

CVMóvel

Ministério da Educação

Caixa Económica de Cabo Verde

NOSi

Numa primeira fase, foram recolhidas 33 candidaturas, envolvendo cerca de 70 jovens, cuja avaliação foi feita com base num vídeo de cinco minutos e Fichas de Projeto das ideias submetidas ao concurso pelas equipas.

Após análise e decisão do júri, foram selecionados 15 anteprojetos que tiveram assessoria técnica da Proempresa na feitura dos Planos de Negócio. No final, 13 equipas finalistas participaram na sessão de apresentação e defesa dos respetivos projetos, perante um júri constituído por representantes das instituições elencadas acima, donde sairão os três (3) vencedores do Prémio Inovação.