Os funcionários da TACV em passeata de protesto

28/07/2017 01:40 - Modificado em 28/07/2017 01:40

Os funcionários da TACV na cidade da Praia realizam hoje uma passeata como forma de protesto às actuais políticas do governo em relação a companhia .

A manifestação está marcada para as 16h, com concentração em frente a Sede da empresa no Platô.

O objectivo dos promotores passa por “ defender a nossa TACV – Orgulho Nacional, vamos mostrar a nossa indignação e discordância”, dizem os organizadores na convocatória para a passeata

A TACV vai deixar de operar os voos inter-ilhas a partir de 01 de Agosto, na decorrência do processo em curso de reestruturação da companhia. O serviço passará a ser assegurado pela BinterCabo Verde.

A TACV vai continuar com as ligações internacionais , mas, sabe-se que o Governo está em negociações com alguns interessados para a privatização da parte internacional da empresa. Tudo isto tem deixado os trabalhadores incertos quanto ao futuro.