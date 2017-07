Campanha São Vicente limpa: “Limpá bó Rua, limpá bó zona, limpá bó cidade”

O Centro de Saúde da Ribeirinha, São Vicente, em colaboração com outras instituições, organiza, para este sábado, uma campanha de limpeza em todas as zonas da ilha de São Vicente, com vista à prevenção de doenças na época das chuvas que se aproxima.

A campanha está agendada para este sábado, 29 de Julho, das 07:00 horas às 13:00 horas, e tem como lema: “Limpá bó Rua, limpá bó zona, limpá bó cidade”.

Com esta iniciativa, pretende-se coordenar uma grande campanha a nível local, em todos os bairros e localidades para prevenir doenças passíveis de disseminação na época das chuvas. A iniciativa conta com o auxílio da Delegacia de Saúde de São Vicente, da Câmara Municipal de São Vicente, da Cruz Vermelha e do Comando Militar.

De acordo com a responsável, com o aproximar-se da época das chuvas que acarreta o aparecimento de mosquitos bem como de doenças geradas pela proliferação dos mosquitos, o objectivo é “limpar para prevenir”, já que os custos da prevenção são, certamente, menores do que os do tratamento.

Uma medida de prevenção contra as doenças como diarreias e paludismo e de preparação da ilha para a época das chuvas.

A responsável adianta ainda que esta campanha tem como objectivo abranger todas as zonas e, na Ribeirinha, local que o referido Centro de Saúde serve, apela à participação e engajamento de todos. “Pedimos a toda a população que limpe as suas casas e ruas. Estamos ansiosos e contamos com a envolvência da população, reitera a Doutora Gonçalves, que assegura que além da coordenação da campanha, o Centro de Saúde da Ribeirinha irá fornecer, onde necessário, sacos de recolha do lixo, máscaras de protecção e luvas. Por outro lado, a CMSV irá disponibilizar equipamentos para a recolha do lixo e carrinhos de lixo.

A responsável explica que na Ribeirinha, o Centro tem estado em contacto com alguns grupos de jovens e a comunicação tem sido bem recebida e, por isso, está expectante na sua envolvência, pelo menos nas respectivas áreas. “Tem havido uma boa comunicação, dizem estar comprometidos e que estarão presentes no dia, pelo menos nas suas áreas”.

“A campanha é organizada todos os anos e dantes havia um dia estabelecido como dia de “Campanha de Limpeza” mas, este ano, devido à sua ausência, abraçámos o projecto e estamos expectantes da participação de todas as zonas”, enfatiza.

O lixo amontoado nas zonas depois da campanha de limpeza será sucessivamente recolhido pela CMSV.

Elvis Carvalho