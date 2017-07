Movimento Sokols 2017 dá conselhos aos deputados e avisa “ poder local”

Os signatários do chamado Movimento Sokols 2017 convocaram uma conferência de imprensa onde deram diversos conselhos aos deputados “Seria interessante que os deputados, tanto da situação como da oposição, tivessem consciência das consequência da centralização do país e debater de forma descomplexada a necessidade urgente de descentralizar e que a regionalização seja uma realidade”. Nelson Faria , na qualidade de porta-voz, pediu aos deputados para não ignorarem o que aconteceu em São Vicente com a manifestação de 5 de Julho.

Salvador Mascarenhas, considerado o mentor do movimento , deixou um aviso, implícito ao Presidente da CMSV “ ao movimento tem chegado muitas críticas sobre o poder local sanvicentino e a primeira coisa que deve ser mudada é aqui em nossa casa. Hoje mais do que nunca a força do povo é a nossa força e juntos poderemos começar a sonhar com uma vida melhor para todos, e vamos continuar a nossa acção cívica e a lutar com firmeza para autonomia e por uma cidadania livre, activa e independente”.

Para os lideres do movimento está fora de questão a transformação do movimento em partido político, “pois queremos pautar pela neutralidade partidária, pela independência e pela liberdade que nos permite ver a sociedade”,