Daniel Graça: Homem do Mundo, Filipinas 2017

28/07/2017 01:16 - Modificado em 28/07/2017 01:16

Daniel José da Luz Graça representa Cabo Verde num dos mais novos concursos masculinos internacionais do mundo, o Homem do Mundo 2017. A primeira edição do Man of the World está a decorrer desde o dia 18, com votações na página do evento, votações que terminam esta sexta-feira, 28 de Julho.

A final do concurso está marcada para o dia 29 de Julho de 2017 em Manila, Filipinas, e o evento é organizado pela Fundação PEPPs. O novo concurso tem por tema: Masculinidade com Responsabilidade, defendendo educação por um mundo melhor. Participam diversos países do globo.

Daniel Graça, 37 anos, nasceu no Mindelo, São Vicente, tem representado o seu país natal em vários concursos internacionais e já teve o título de melhor modelo da África Ocidental em 2015, de Mister Universo em 2012 na República Dominicana, entre outros galardões.

Os promotores deste novo concurso masculino internacional querem ampliar e dar um novo rosto para a, uma competição internacional que levará homens de diferentes nações sob o lema de “Comemorando a Masculinidade com a Responsabilidade”.

O nascimento do Homem do Mundo também traz uma nova avocação que enfatiza a promoção do turismo e da educação. Essa é a razão que está por trás da Prime Event Productions Philippines Foundation Inc (PEPPS), que liga as duas principais instituições governamentais Filipinas, o Departamento de Turismo e o Departamento da Educação.

O homem do mundo promete oferecer algo de novo em artefactos masculinos. As finais do concurso acontecerão em Julho deste ano durante a cerimónia de encerramento, onde o semi-finalista será revelado levando ao vencedor do homem inaugural do mundo.