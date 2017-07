E.U.A : “Acho que o Trump é maluco”

27/07/2017 10:12 - Modificado em 27/07/2017 10:12

O diálogo entre dois senadores foi gravado acidentalmente no final de uma reunião de um subcomité do Senado norte-americano. Os interlocutores comentam as suas “preocupações” em relação ao Presidente “maluco”

Um microfone deixado ligado apanhou a senadora republicana Susan Collins a falar com o senador democrata Jack Reed, no final de uma audição de um subcomité do Senado, na terça-feira, sobre o Presidente Trump.

Segundo o Washington Post, que divulga a gravação, Collins lamenta a forma como a Adminsitração Trump lida com a despesa, que classifica como “incrivelmente irresponsável”.

“Acho que ele é louco”, responde Reed, aparentemente referindo-se ao Presidente.

“Estou preocupada”, ouve-se a senadora republica a dizer, em resposta.