Abidjan 2017: Medalha de Bronze fugiu a Cabo Verde por escassos 8 centímetros

27/07/2017 03:35 - Modificado em 27/07/2017 03:35

Após a conquista do ouro de Jordin Andrade na segunda-feira, nesta quarta-feira o cabo-verdiano Marilson Semedo falhou o bronze por escassos oito centímetros, mas conseguiu a prata.

O atleta cabo-verdiano entrou em cena esta quarta-feira nos jogos da Francofonia, na categoria F42-amputação acima do joelho, mas não conseguiu alcançar uma medalha por oito centímetros, era esta a diferença com um atleta do Líbano, com deficiência de menor grau F44-amputação do joelho para baixo.

Marilson Semedo conseguiu, assim, a medalha de prata após ter ficado na quarta posição atrás de atletas dos Camarões, Marrocos e Líbano. Mesmo com a reclamação de Cabo Verde junto do Comité que organiza a prova, o atleta fica com a prata e consegue a segunda medalha para o país nos VIII jogos da Francofonia em Abidjan.