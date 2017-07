Basquetebol: Académica do Mindelo nas meias-finais do Campeonato Nacional com grande supremacia no Grupo 1

27/07/2017 03:32 - Modificado em 27/07/2017 03:32

A formação negra do Mindelo conseguiu a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Nacional da modalidade que acontece na Praia e marca presença nas meias-finais.

A verdade é que a equipa do Mindelo tem sido superior no Grupo 1 aos demais adversários, onde na primeira jornada não deu a mais pequena hipótese à equipa campeã regional de Santiago Norte, o Órgãos, vencendo por 59-32 e, na segunda jornada, voltou a mostrar toda a sua força perante os campeões regionais do Sal, o Salgadim, onde venceu por 34-53.

Com duas vitórias em dois jogos, os campeões de São Vicente seguem imparáveis na competição e esperam agora pelo adversário nas meias-finais, que vai sair do Grupo 2, onde a equipa do Seven Stars de Santiago Sul, já tem presença também assegurada.

A equipa da “Micá” volta a entrar em cena esta quinta-feira para medir forças com o segundo classificado do Grupo 2, onde vai tentar obter o tão ambicionado passaporte para a grande final de sábado, 29.