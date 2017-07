Deejay Télio e Deedz B em São Vicente e no Sal nos dias 03 e 05 de Agosto próximos

27/07/2017 03:29 - Modificado em 27/07/2017 03:29

Deejay Télio e Deedz B, autores de grandes sucessos, estarão no dia 03 de Agosto no Mindelo onde, pela primeira vez, vão apresentar os seus maiores sucessos, incluindo o álbum “2000FazerAcontecer”, “O dono da música”, “Que Safoda” que foi conhecida internacionalmente, bem como outros hits “Não Atendo”, “Ficou” e “Molexado”.

“O feedback tem sido muito bom e estamos cientes que as vendas de bilhetes estão a correr bem. Esperemos que seja uma noite espectacular, uma noite ‘Top’. Pelos artistas que são, será uma noite memorável para o Mindelo, uma vez que não são artistas desconhecidos”, assegura Edson Delgado, membro da organização e também um dos Dj´s presentes no evento.

DJ Xandy, DJ oficial de S.A.F (Somos A Família), TMP BOYZ entre outros, estarão presentes no Mindel Hotel.

O primeiro lote de mil bilhetes que foi disponibilizado já está quase terminado e, antes do evento, no dia 02 de Agosto, realizar-se-á uma sessão de fotos e autógrafos na porta do “Mindel Hotel”, para quem quiser fazer fotos e conhecer pessoalmente os artistas.

Além do Mindelo, Espargos também recebe, pela primeira vez, a dupla de artistas naturais de Angola a residir em Portugal.

Produzido pela RG Eventos, são dois jovens do mercado da música lusófona que se têm vindo a destacar nos últimos anos e que têm sempre brindado o público com o seu ritmo musical que faz sucessos nas noites em Lisboa e noutras cidades da Europa, destaca a organização que acredita numa grande noite de música e que também deixará uma boa imagem em São Vicente e no Sal.

Os bilhetes estão à venda em dois lotes: o primeiro lote por mil escudos e o segundo lote por 1200 escudos.