Parlamento: UCID questiona reformas no sistema educativo

A UCID voltou a demonstrar, agora no Parlamento, a sua preocupação com a situação da educação, tendo em conta a nova matriz curricular e o novo currículo a ser implementado no Ensino Primário e Secundário a partir do próximo ano. Dora Pires, deputada da UCID, já tinha levantado estas questões aquando de uma visita ao círculo eleitoral de São Vicente, com enfoque na educação.

Em forma de perguntas directas levantou a preocupação do partido em relação à educação. Questionou o Governo se foi feita uma avaliação do sistema educativo anterior e quais as conclusões e se há motivos para romper com o actual sistema e começar um novo. As perguntas giraram ainda em torno da inclusão dos professores no processo, o destino dos professores que leccionavam a disciplina de ensino para a cidadania, os critérios do ensino do mandarim em vez do latim ou alemão. A padronização da escrita do cabo-verdiano.

A Ministra que tutela a área da educação, Maritza Rosabal, respondeu que as mudanças no sector são provenientes de um diagnóstico feito ao sistema educativo e visa colmatar as suas fragilidades. Para a Ministra, a aposta no futuro é uma aposta na educação. “No essencial, constitui o instrumento de trabalho que guiará de forma objectiva e concisa as intervenções no sector da educação no próximo ano e está orientado pelo princípio de não deixar ninguém para trás”.

Para Rosabal todo o esforço feito em prol da educação, sublinhando os custos de funcionamento do sector têm de ser compensados com “o êxito dos alunos e, consequentemente, da qualidade dos recursos humanos”. E todas as orientações do sector estão orientadas para o princípio de não deixar ninguém para trás.

Noutros fóruns o PAICV também já tinha abordado o tema da educação que “não deveria, por isso, estar à mercê de vontades político-partidárias cada vez que há uma alternância política”, a bem da Nação.

