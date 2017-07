UCID exige que governo cumpra com os compromissos assumidos com os familiares das vítimas do Navio Vicente

26/07/2017 04:32 - Modificado em 26/07/2017 04:32

O Presidente da UCID voltou ao tema do naufrágio do Navio Vicente pondo a tónica na ajuda do Estado aos familiares das vítimas. O Estado assumiu uma responsabilidade com os familiares das vítimas com a atribuição de uma pensão às famílias, processo que ainda não se verificou na prática.

Monteiro voltou a chamar o Governo aos compromissos assumidos com os familiares. “O Navio Vicente foi ao fundo e o Estado assumiu o compromisso de ajudar as famílias que perderam entes queridos e, até hoje, apesar de ter dito que iria resolver a questão, ainda nada”. Questiona a demora do processo demonstrando preocupação com os familiares que perderam os seus entes queridos no trágico acidente.

Elísio Freire, Ministro dos Assuntos Parlamentares, respondeu em nome do Governo sobre o processo. Defendeu que o Governo agiu prontamente no processo, atribuindo uma pensão “que agora segue os trâmites legais”. E na sua explanação, fala sobre as regras orçamentais e prestação de contas, para justificar o que pode ser considerado uma demora. No entanto, sublinha que “o Governo agiu em defesa das famílias, independentemente, da eventual culpa do Estado no processo”.