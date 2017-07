Arrancou de forma oficial o Campeonato Nacional de Ténis em São Vicente

25/07/2017 01:50 - Modificado em 25/07/2017 01:50

O Campeonato Nacional de Ténis que decorre este ano em São Vicente no Court do Clube Mindelo, iniciou na sexta-feira 21 com o qualifying e, no domingo 23, arrancou de forma oficial com a abertura.

Após o Campeonato Nacional 2016 realizado em Janeiro deste ano em Santo Antão, desta feita São Vicente é palco, no mesmo ano, da prova maior do ténis cabo-verdiano com as categorias dos escalões sub-12, sub-14, sub-18, seniores masculinos, feminino e ainda veteranos.

Ao contrário da prova realizada em Santo Antão que teve a duração de apenas três dias e com um número menor de atletas, em que São Vicente não participou, esta prova vai ter a duração de dez dias, com um número maior de atletas, com São Vicente a oferecer o maior número de atletas.

O modelo implementado pela Organização da prova este ano procura dar maior competitividade e, assim, evitar que um determinado atleta jogue apenas dois jogos. A prova conta com a participação das regiões desportivas de São Vicente, Santo Antão, Sal e Santiago Sul.

De realçar que no jogo da abertura, Eduíno Oliveira (Didi), campeão regional de São Vicente derrotou o campeão nacional em título, Samuel Lopes Campinha. Os jogos vão decorrer durante estes dez dias durante todo o dia, com início às 8:30 h.