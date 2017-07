Juventude em Marcha considera “um grande sucesso” a digressão aos Estados Unidos

Porto Novo, 24 Jul (Inforpress) – O grupo teatral Juventude em Marcha, já na recta final da digressão aos Estados Unidos, considera “um grande sucesso” essa tournée, que decorre desde o dia 08 de Julho, pelos vários estados norte-americanos.

Este fim-de-semana, Juventude em Marcha actuou em Conneticut, com lotação esgotada, segundo Jorge Martins, líder do grupo que, a seu ver, está “a somar”, com esta digressão, “mais um grande sucesso”, a avaliar pelo carinho e a amizade demonstrados pelos emigrantes, que têm assistido aos espectáculos.

Segundo Jorge Martins, os emigrantes têm vibrado muito com as actuações do Juventude em Marcha nesta digressão aos Estados Unidos, que termina 04 de Agosto, com a presença do grupo no evento “I Love Santo Antão”, em Providence.

A digressão se enquadra, também, nas comemorações do trigésimo terceiro aniversário deste grupo teatral, fundado em 1984 na cidade do Porto Novo.