Cerca de 40% dos cabo-verdianos não tem conta bancária

25/07/2017 01:37 - Modificado em 25/07/2017 01:37

Cerca de 40% dos cabo-verdianos não tem conta em nenhum banco, informou hoje o ministro das Finanças do país, Olavo Correia, que apelou o setor a tentar reverter o cenário, para desenvolver a economia e combater a informalidade.

“Em Cabo Verde, quase 40% dos cabo-verdianos não têm uma conta bancária, estão excluídos do sistema financeiro e, com isso, significa exclusão de um conjunto de bens e serviços e retrata bem o estado do nosso país em várias localidades”, indicou o ministro.

Citado pelo jornal A Nação, Olavo Correia falava, na cidade da Praia, na abertura de um fórum sobre a qualidade dos serviços públicos e ambiente de negócios.

O ministro apelou, por isso, os operadores a trabalhar para reverter o cenário, no sentido de desenvolver a economia do país e ajudar a combater a informalidade no setor bancário.

O fórum junta várias entidades públicas e privadas cabo-verdianas para debater a importância que a qualidade dos serviços tem para o desenvolvimento económico do país e a qualidade do impacto no ambiente de negócios.