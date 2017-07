Hidélvis Alves reforça União da Madeira

25/07/2017 01:23 - Modificado em 25/07/2017 01:23

O defesa central do Mindelense, Hidélvis, de 25 anos, é reforço do União da Madeira por duas épocas, isto de acordo com o noticiado pelo jornal Record, daquele país.

Hidélvis que representa o Mindelense desde 2012, segundo a mesma fonte, inclusive já se encontra desde sexta-feira, 21, no Funchal, onde, no mesmo dia, realizou os habituais exames médicos na Clínica Madeira Center.

O jogador natural de São Nicolau, já na sexta-feira foi manchete nacional pelo “anaçao.cv” ao noticiar que o jogador estava em Portugal para assinar pelo clube que milita na segunda divisão portuguesa. O mesmo referiu que “é o concretizar-se de um sonho que sempre tive e vou fazer de tudo para o agarrar com força, dedicação e humildade”.

Entretanto, na mesma publicação do jornal Record, pode-se ler que segundo o empresário do jogador, Pedro Silva, Hidélvis vai assinar um acordo válido por duas épocas pela equipa madeirense, onde já se encontra a treinar pelo plantel liderado pelo treinador português Paulo Alves.

Contactado pelo NN, o jogador prefere manter, por enquanto, o silêncio sobre esta possível transferência para o futebol português e europeu.