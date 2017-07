Petição online “Educação para todos” entregue na Embaixada da China

24/07/2017 08:01 - Modificado em 24/07/2017 08:01

O Cidadão Alexandre Novais, nas redes sociais, confirmou a entrega da petição online “educação para todos” na Embaixada da República Popular da China, na cidade da Praia, e também de quinhentas assinaturas recolhidas durante a manifestação do dia 5 de Julho. Como escreve, o momento foi de entrega, foi “sem pompa e circunstância” no momento de entregar os documentos.

“Que os nossos parceiros e financiadores saibam que a vontade do Governo Central nesta matéria não representa a vontade do Povo das Ilhas. Este Povo que votou em massa e a partir dos cinco continentes A FAVOR DA REPARTIÇÃO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO entre um Pólo em Sotavento e um Pólo em Barlavento. Que os nossos Governantes não quiseram isso, já o sabemos, tendo essa decisão sido várias vezes reassumida por todos os que nela participaram antes e agora: o anterior Governo que escolheu e o actual Governo que decidiu avançar com essa escolha”, escreve Alexandre na sua página.

Relembra que a petição foi colocada online depois do anúncio da efectivação da construção do Pólo educativo da Uni-CV na cidade da Praia, deixando de fora a zona de Barlavento.

A luta parece que ainda não terminou com a entrega da petição e das assinaturas mas, avança que se está agora a preparar “a argumentação jurídica que permitirá solicitar, como foi informado, a discussão desta matéria na AN para que os cabo-verdianos conheçam claramente as posições de cada um dos eleitos. E daí tirarem as devidas ilações. Para agora e para o futuro”. E se o Presidente da AN não a aceitar, “será perante todos estes eleitores que responderá”.

Avança ainda que a petição será entregue na Presidência da República, com explicação do porquê da atitude, esperando que o Presidente mostre que está ao lado da população com actos.

“Por um Cabo Verde diferente, por um Cabo Verde de Felicidade partilhada…!!! Bem-haja a Cidadania activa!”, clama Alexandre Novais no seu post.

Acto que ganhou alguns elogios na sua página pessoal. Agora, é esperar para saber os resultados da petição, relembrando que foi lançada a primeira pedra da obra, cerimónia que foi presidida pelo Primeiro-ministro.