Projecto de luta contra a pobreza em Santo Antão com novo financiamento

24/07/2017 07:59 - Modificado em 24/07/2017 07:59

O Concelho Regional de Parceiros de Santo Antão (CRP-SA), departamento que gere os fundos disponibilizados para Santo Antão pelo Programa Nacional de Luta contra a Pobreza (PNLP), definiu o montante em 23 mil contos para beneficiários dos três Concelhos da Ilha, na área da Pecuária e Agricultura.

De acordo com a mesma entidade, os beneficiários do projecto para este ano vão assinar os contratos ainda este mês, sendo que a maior fatia desta tranche vai ser endereçada para o Porto Novo que, a par do Paul, detém uma das maiores taxas de pobreza da Ilha que, segundo estudos realizados, rondam os 42% da população. Por isso, os projectos para este Concelho estão avaliados, segundo a CRP, em mais de 17 mil contos.

O Paul e o Porto Novo são os Concelhos mais pobres de Santo Antão, onde a taxa da pobreza ronda os 45%, a maior da Ilha, pelo que vai ser contemplados com um montante na ordem dos três mil contos. Já Ribeira Grande que apresenta números mais satisfatórios neste âmbito, com apenas 36% de pobreza, vai ser agraciada com cerca de dois mil contos, pois segundo dados oficiais, este Concelho tem tido ao longo dos anos uma diminuição significativa da pobreza.

Em nota avançada pela CRP-SA, os projectos ligados ao melhoramento de terrenos agrícolas, instalação de sistemas de gota a gota e construção de pocilgas, estão englobados dentro do pacote financeiro disponibilizado este ano para a Ilha pelo PNLP através do Programa Oportunidades. Durante este ano, a Ilha deve beneficiar com cerca de 28 projectos mirando a luta contra a pobreza, com um montante estimado em cerca de 74 mil contos, abraçando pesca, educação, pecuária e agricultura.

De realçar que o Programa Oportunidades foi implementado na Ilha de Santo Antão em 2014 e, até ao ano transacto, acolheu 54 mil contos para a implementação de 79 projectos, apontando ao combate à pobreza, o problema maior que a Ilha enfrenta ao longo dos anos, principalmente no Porto Novo e Paul.