CAN vai passar a ser disputada durante o Verão

24/07/2017 07:55 - Modificado em 24/07/2017 07:55

A prova máxima de Selecções Africanas vai passar a ser disputada no Verão, isto após decisão tomada pela CAF na conferência sobre o Futebol Africano realizada em Marrocos.

O Campeonato das Nações Africanas que normalmente acontece entre meados de Janeiro e princípios de Fevereiro, prova esta que se realiza de dois em dois anos, vai passar a ser realizada entre os meses de Junho e Julho, conforme o anunciado pelo Órgão Máximo do Futebol Africano.

Segundo a CAF, a modificação da prova sofreu alterações ainda no que toca ao número de selecções presentes na competição, ou seja, até ao momento a prova era disputada por 16 equipas, mas com a modificação registada, passa para 24 selecções. Isto, segundo o mesmo Organismo, para oferecer mais competitividade à prova e dar oportunidades a outros países menos cotados no panorama do Futebol Africano de marcarem presença nesta prestigiada competição.

Uma modificação que a nível Europeu se registou no Campeonato da Europa da França em 2016 introduzida pela UEFA para dar mais competitividade à prova. Certamente uma oportunidade vista com bons olhos para muitos países africanos que vão ter melhores hipóteses de marcarem presença nas fases finais da prova.